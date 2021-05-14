Жители Чебулинского округа в единый всекузбасский день посадки деревьев высадили 130 саженцев

О рисках повторного заражения COVID-19 заявили медики Кузбасса В кузбасских городах продолжается планомерная вакцинация. Но вопросы остаются и по сей день.В...

Отец троих погибших в «Зимней вишне» детей просит суд вернуть дело на дорасследование Потерпевший по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Александр Ананьев, который...

Число молодых людей значительно сократилось в Кузбассе за 60 лет В целом численность кузбассовцев в возрасте от 20 до 29 лет значительно снизилась по сравнению с...