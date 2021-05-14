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Жители Чебулинского округа в единый всекузбасский день посадки деревьев высадили 130 саженцев

Чебулинцы приняли активное участие в озеленении своих территорий. Деревца были высажены на школьных территориях, возле Домов культуры, у памятников.
На территории детсада «Солнышко» в поселке Верх-Чебула в посадке деревьев участвовали заместитель Председателя Правительства Кузбасса Елена Алексеевна Пахомова и глава округа Наталья Алексеевна Воронина.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
14/05/2021
Общество
Верх-Чебула

Новости Кузбасса

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