Жители Чебулинского округа в единый всекузбасский день посадки деревьев высадили 130 саженцев

Чебулинцы приняли активное участие в озеленении своих территорий. Деревца были высажены на школьных территориях, возле Домов культуры, у памятников.
На территории детсада «Солнышко» в поселке Верх-Чебула в посадке деревьев участвовали заместитель Председателя Правительства Кузбасса Елена Алексеевна Пахомова и глава округа Наталья Алексеевна Воронина.
14/05/2021
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