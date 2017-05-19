Жители Калтана посетили концертную программу «Я дарю вам музыку»

В Калтане ДК «Энергетик» гостеприимно распахнул свои двери для любителей вокальной музыки. Со сцены звучали песни и романсы на музыку кузбасского композитора, заслуженного работника культуры Михаила Маслова и слова поэтов Калтанского городского округа: Николая Рыбакова, Константина Турецкого, Евгении Шкаевой и Павла Майского. Послушать музыку, идущую от сердца исполнителей и авторов, живущих на калтанской земле, пришло порядка 200 горожан, в том числе ветераны, работники учреждений культуры и образования, учащиеся музыкальных школ и школ искусств.

Произведения исполнили: Анастасия Даутова – лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов, преподаватель школы искусств № 42 г. Калтан и учащиеся отделения эстрадного вокала школы искусств № 42, а также народный коллектив хор русской песни «Сибирские узоры» ДК «Энергетик» (рук. Л. Ф. Трофимова, аккомпанировал хору ансамбль русских народных инструментов «Метелица» музыкальной школы № 23 г. Калтан) и хор «Элегия» 1-ой городской больницы г. Новокузнецк (рук. Л. Ф. Бепле, аккомпанировал хору «Байд квартет» ДМШ № 40 г. Новокузнецк).

В завершении праздника глава муниципального образования И. Ф. Голдинов поблагодарил композитора и калтанских поэтов за их творчество и ту работу, которую они проводят с молодежью в целях формирования у них культурных ценностей и любви к малой родине, а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа.

Отметим, концертом «Я дарю вам музыку» открылся цикл праздничных мероприятий, посвященных знаменательной для Калтанского городского округа дате – 90-летию образования поселка Малиновка.