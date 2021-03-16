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Жители Кемеровской области начали получать уведомления о мерах господдержки

65 первых кузбассовцев, активировавших услугу информирования о положенных им льготах, социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, уже получили уведомления на портале Госуслуги.

Речь идет о проактивном информировании граждан по трём жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Наступление пенсионного возраста», «Установление инвалидности» на основании сведений Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Первые уведомления пришли 49 кузбассовцам по случаю рождения ребенка, и еще 16 в связи с установлением инвалидности.  В сообщении определены меры социальной поддержки, которые предоставляются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в каждой из указанных ситуаций, как получить эти льготы, и какие документы будут нужны.

В целом по трём жизненным ситуациям в области организовано информирование по 68 мерам социальной поддержки населения. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться, включая список предоставляемых в регионе мер поддержки.

Напомним, чтобы активировать услугу информирования о льготах, необходимо дать согласие на обработку данных. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, кликнуть «Документы и данные» – «Льготы  и выплаты» – «Перейти к согласию» – «Разрешить».

Общество
kuzbassnews.ru
16/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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