Жители Кемеровской области приобрели 90 тысяч технических средств реабилитации с помощью 2700 электронных сертификатов

Более 90 000 технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий приобрели жители Кузбасса с инвалидностью в 2025 году с помощью электронных сертификатов. На эти цели Отделение Социального фонда России по Кемеровской области направило свыше 98 миллионов рублей.

С 2025 года порядок обеспечения граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР) изменился. Теперь они могут получить изделия двумя способами. Первый — это предоставление технического средства в натуральном виде по направлению регионального Отделения Социального фонда России, второй — покупка с использованием электронного сертификата. Подать заявление на обеспечение ТСР можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или МФЦ.

При натуральном обеспечении срок выдачи изделий зависит от наличия действующего государственного контракта на необходимое ТСР. С помощью электронного сертификата можно приобрести изделия в более короткие сроки.

«Электронный сертификат позволяет гражданам самим выбрать и купить ТСР, рекомендованное в индивидуальной программе реабилитации. Он представляет собой электронную запись в реестре, которая привязана к номеру карты МИР. Сами деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе. Электронный сертификат позволяет человеку мгновенно оплатить выбранное изделие, а средства направляются напрямую продавцу», — рассказал заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Кемеровской области-Кузбассу Михаил Окунев.

Сертификат содержит информацию о виде ТСР, количестве изделий, которые с его использованием можно приобрести, о максимальной цене средства реабилитации и сроке своего действия.

Кузбассовцы приобретают по электронному сертификату трости, поручни, кресла-коляски, ортопедическую обувь, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, слуховые аппараты, устройства при нарушениях функций выделения, абсорбирующее белье, подгузники, протезы и ортезы, изготовленные на заказ, и многое другое. Подробную информацию об электронных сертификатах можно найти по ссылке: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться за консультацией в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области или в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР