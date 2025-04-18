Жители Кузбасса получили ответы на вопросы о службе в Росгвардии в ходе прямой телефонной линии

В областном центре состоялась прямая телефонная линия с заместителем начальника отдела кадров Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу подполковником Ольгой Тумаковой. В течение пяти часов офицер отвечала на вопросы жителей региона о нюансах поступления на службу, обучении в вузах войск национальной гвардии и преимуществах работы в подразделениях.

Большая часть поступивших вопросов от кузбассовцев касались условий и критериев отбора кандидатов на службу, наличие вакантных должностей и требований, предъявляемых к соискателям, а именно морально-психологическое тестирование и сдача физической подготовки.

Так, одним из обратившихся стал молодой человек из Междуреченска. Горожанин расспросил специалиста о сроках трудоустройства, так как планирует вступить в одно из подразделений кузбасской Росгвардии. Подполковник Тумакова рассказала, что максимальным сроком трудоустройства являются 3 месяца, однако во многом период зависит от кандидата. Время может различаться в зависимости от того, как быстро соискатель пройдет медицинскую комиссию и соберет необходимые документы.

«Я являюсь выпускником 11 класса и заинтересовался обучением в Пермском военном институте. Сколько стоит обучение в вузе?», - обратился с таким вопросом Александр из Кемерова.

«Обучение проходит на бесплатной основе, но необходимо пройти медицинское освидетельствование и выполнить вступительные испытания в зависимости от факультета, который вы выберете. А еще на период обучения вам предоставят жилье, будет доступно бесплатное медицинское и вещевое обеспечение», - ответила на вопрос Ольга Тумакова.

Ольга Владимировна грамотно и квалифицированно ответила на все вопросы, задаваемые жителями региона. Подполковник кадровой службы подробно останавливалась на материальном стимулировании и социальных льготах сотрудников и военнослужащих.

Фото: Росгвардия