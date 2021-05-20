Жители Кузбасса продолжают выбирать новый формат трудовой книжки

С начала 2021 года в Кемеровской области электронный формат трудовой книжки выбрали почти 9,5 тысяч человек. Теперь в регионе число сторонников электронной трудовой составляет более 74 тысяч работников. Это 9% от общего числа работающих жителей Кузбасса, определившихся со способом ведения трудовой книжки.

Напомним, что такое право есть у граждан, которые в 2020 году сохранили бумажный вариант трудовой. Кроме того, документ в новом формате открывается и у тех, кто в 2021 году впервые устраивается на работу. В этом случае бумажный вариант трудовой книжки не предусмотрен.

Электронная трудовая книжка обладает рядом преимуществ. Она исключает риск потери сведений о трудовой деятельности. При оформлении заграничного паспорта, ипотечного или потребительского кредита выписку из нее можно распечатать из личного кабинета на портале госуслуг или сайте ПФР, она сразу будет заверена электронной подписью и готова для предъявления. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из нее по электронной почте.

Трудовые книжки на бумажном носителе выбрали 742 тысячи жителей Кемеровской области. Еще около 20 тысяч человек, имеющих право выбора, не определились с формой документа. Это связано с временной нетрудоспособностью граждан, нахождением в длительном отпуске или отстранением от работы.