Жители Осинников и Калтана приобщились к пенсионной грамотности в рамках «Финансового экспресса»

Представители Отделения ПФР по Кемеровской области приняли участие в работе информационно-просветительского проекта «Финансовый экспресс», организованного в городах Осинники и Калтан областной администрацией.

В ходе встреч с трудовыми коллективами города Осинники заместитель начальника управления организации назначения и выплаты пенсий Лариса Карчина и начальник отдела организации работы клиентских служб Татьяна Гараева рассказывали о последних изменениях в пенсионном законодательстве, возможностях электронных сервисов ПФР: единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ).

Руководитель клиентской службы в г. Калтане Ольга Ягодкина и главный специалист-эксперт клиентской службы Татьяна Гайкевич на трех площадках рассказали гражданам старшего поколения и членам трудовых коллективов города Калтана об электронных сервисах ПФР, портале госуслуг, межведомственном взаимодействии с Пенсионным фондом РФ, а также об экстерриториальном принципе оказания госуслуг.

Всего на встречах с представителями Отделения ПФР присутствовало около 200 человек, участники задавали вопросы об условиях назначения страховой пенсии по старости, об использовании электронных сервисов ПФР.

«Финансовый экспресс» - информационно-просветительский проект Администрации Кемеровской области, направленный на повышение финансовой грамотности жителей региона. Сотрудники Отделения ПФР по Кемеровской области ежегодно принимают участие в информационной работе, которую проводят эксперты от организаций финансового рынка, представители государственных структур и образовательных учреждений региона. Большой охват аудитории, широкий спектр возрастной и профессиональной принадлежности участников дает возможность предоставить слушателям актуальную информацию по пенсионной тематике, ответить на интересующие их вопросы.