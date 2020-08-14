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Жители поселка Ижморский сохраняют добрые традиции добрососедства и взаимовыручки

Возле дома № 9 по улице Микрорайон всем двором поздравили с юбилеем замечательных женщин: Валентину Никифоровну Чичевскую, Татьяну Николаевну Макарову и Нину Николаевну Панутриеву.
Руководитель любительского объединения «У самовара» Ижморского Дома культуры Евгения Ивановна Толмачева подготовила для виновниц торжества развлекательную программу «Праздник в каждый дом».
С музыкальным поздравлением выступил руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Вересень» Александр Михайлович Буков. В его исполнении прозвучали популярные песни советских лет, любимые песни юбиляров.

Культура
Ижморский
kuzbassnews.ru
14/08/2020
Культура
Ижморский
Новости Кузбасса

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