Жители поселка Ижморский сохраняют добрые традиции добрососедства и взаимовыручки

«Всё загажено»: кемеровчане жалуются на новый скейт-парк на Радуге Ныне же горожане жалуются на него – смущает мусор. Новый скейт-парк вполне оправдал ожидания...

Чиновники Новокузнецка «профукали» несколько миллионов рублей Напомним, в прошлом году новокузнецкое ОАО "ПАТП-4" было уличено в неправомерном...

Замгубернатора Кузбасса рассказал о нарушениях на крупном разрезе Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов...