Жители поселка Ижморский сохраняют добрые традиции добрососедства и взаимовыручки

Возле дома № 9 по улице Микрорайон всем двором поздравили с юбилеем замечательных женщин: Валентину Никифоровну Чичевскую, Татьяну Николаевну Макарову и Нину Николаевну Панутриеву.
Руководитель любительского объединения «У самовара» Ижморского Дома культуры Евгения Ивановна Толмачева подготовила для виновниц торжества развлекательную программу «Праздник в каждый дом».
С музыкальным поздравлением выступил руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Вересень» Александр Михайлович Буков. В его исполнении прозвучали популярные песни советских лет, любимые песни юбиляров.
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