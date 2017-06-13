Жители поселка Урск (Гурьевский район) ликвидировали четыре свалки на берегу пруда

В рамках областной акции «Чистая река – чистые берега» сотрудники администрации поселка Урск вместе с жителями провели генеральную уборку территории возле Маслихинского пруда – излюбленного места рыбаков и отдыхающих.

Экологический десант ликвидировал четыре несанкционированных свалки, собрал и вывез с береговой линии 10 куб. м мусора, в том числе бутылок, упаковок от еды, оставленных любителями отдыха на природе.

В планах администрации Урского сельского поселения провести следующую санитарную очистку берегов на озере в д. Апрелька, которое туристы массово посещают всё лето.

