Жители региона получили помощь в решении пенсионных вопросов

Специалисты ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в совместном приеме граждан с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

На прием пришли обратившиеся ранее граждане, чьи вопросы требовали разъяснений со стороны специалистов Пенсионного фонда. Особенно граждан интересовали темы учета специального стажа на лицевом счету, порядок выплаты пенсий с учетом требований исполнительного производства. Молодых интересовали правила назначения и выплаты пособий на детей, в частности, в возрасте от 8 до 17 лет.

Побеседовав с пришедшими на прием, изучив принесенные ими документы, специалисты ПФР и сотрудники аппарата уполномоченного разъяснили каждому нормы законодательства, определились с алгоритмом помощи.

Совместные приемы граждан проводятся в рамках реализации соглашения между Отделением ПФР по Кемеровской области и Уполномоченным по правам человека в Кузбассе, направленного на соблюдение законных интересов граждан в сфере пенсионного обеспечения и предоставления государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, совершенствование в этих целях правоприменительной практики.

Фото: ОПФР