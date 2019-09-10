Жители села Новоподзорново Тяжинского района приняли участие в областной программе

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В рамках конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в селе отремонтировали металлическое кладбищенское ограждение. Ремонт ограждения осуществлен в целях благоустройства мест захоронения. Работу выполнило ООО «Стандарт ремонт» города Новокузнецк. Цена контракта составляет 585 тысяч рублей.
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