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Жители села Новоподзорново Тяжинского района приняли участие в областной программе

В рамках конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в селе отремонтировали металлическое кладбищенское ограждение. Ремонт ограждения осуществлен в целях благоустройства мест захоронения. Работу выполнило ООО «Стандарт ремонт» города Новокузнецк. Цена контракта составляет 585 тысяч рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/09/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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