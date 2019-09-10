Жители села Новоподзорново Тяжинского района приняли участие в областной программе

Кузбассовец получил деньги за падение в шахте Мужчина получил определённую степень утраты трудоспособности. Также из-за полученной травмы у него...

Сергей Цивилев восхитился угольной ТЭЦ в Японии Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поделился в Instagram впечатлениями от японской...

Главу кузбасского Следкома от должности освободил президент России До Кемеровской области экс-руководитель кузбасского СУ СК работал в Еврейской автономной области,...