Жители Тундинки Мариинского округа отметили 110-летний юбилей деревни

На торжественном мероприятии чествовали земляков, и среди них долгожителей – Магиру Сулейманову (83 года) и Галию Фархутдинову (80 лет). Не забыли и самую юную жительницу деревни – Дарью Хуснутдинову.

Деревня была основана осенью 1912 года. Первыми жителями считаются семьи Хабиба Хабирова, Шафыка Ситдикова, Лутфуллы, Хафиза Латыпова. До этого времени недалеко от места, где сейчас расположена деревня, со своей семьей жил человек по фамилии Тундинкин. Когда переселенцы из Башкирии, основной частью которых были представители татарского народа, начали заселять эту местность, он уехал. Его землю отдали мулле, а деревню назвали Тундинка.

После торжественной части состоялся праздничный концерт. Свое творчество гостям мероприятия подарили коллективы и солисты учреждений культуры Мариинского округа.

Во время концерта прошел аукцион, в котором призами стали ценные подарки. Вырученные средства будут направлены на помощь жителям города Горловка Донецкой Народной Республики, пострадавшим от боевых действий. Завершился праздничный день фейерверком.

Организовать праздник помог инициативный проект, благодаря которому не только отметили юбилей деревни, но и направили бюджетные средства на ее благоустройство – сделали ограждение для кладбища, пробурили противопожарную скважину.