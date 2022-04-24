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Жители Тяжинского округа приняли участие во Всекузбасском субботнике

На генеральную уборку территории вышли почти 1200 человек – волонтеры, предприниматели, работники учреждений и предприятий, представители общественных организаций, служащие администрации Тяжинского округа и народные депутаты. При этом было задействовано 15 единиц техники. В ходе субботника побелили деревья, а также помогли ветеранам в уборке территории. В поселке Тяжинский по маршруту субботника работала полевая кухня, где можно было подкрепить силы горячим чаем с выпечкой, звучала музыка.
Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров призвал всех жителей выходить на такие мероприятия: «Для того, чтобы получить заряд бодрости, хорошего настроения, пообщаться с людьми и сделать своими руками что-нибудь для того, чтобы наш округ стал еще лучше и чище. От этого и зависит вся наша жизнь, начиная с семьи, с воспитания детей, потом двор, потом округ, регион, вся страна. Мне кажется, с малого прививается любовь к чистоте. Если ты убрал, значит, тебе уже неприятно будет здесь насорить».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/04/2022
Общество
Тяжин
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