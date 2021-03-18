Жители Тяжинского округа присоединились к акции «Крымская весна»

Работники Акимо-Анненского СДК-филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей спортивное мероприятие «День воссоединения Крыма с Россией». В Новоподзорновском СДК-филиале провели мастер-класс по приготовлению традиционного крымского блюда «Лагман». В его ходе в онлайн-режиме было рассказано о рецепте блюда и продемонстрирован способ приготовления.
В Тяжинской детской школе искусств № 31 прошел мини-концерт. Для учащихся школы концертную программу из кинофильмов, снятых в Крыму, подготовил преподаватель фортепианного отделения Борислав Сумин. В концерте прозвучали: «Сюита» из кинофильма «Кавказская пленница», три песни из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Песенка о капитане» и «Спой нам, ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта».
В Доме культуры «Юбилейный» прошла концертно-познавательная программа «Россия и Крым вместе». После показа видеоролика «История Крыма», выступили творческие коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный».
В образовательных учреждениях проходят классные часы «Россия и Крым вместе», «История Крыма», «Мы едины». В Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова размещена экспозиция «Крым и Россия – вместе 7 лет». Также в образовательных учреждениях организованы выставки «Крым и Россия: прошлое и настоящее».
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