Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Жители Тяжинского округа присоединились к акции «Крымская весна»

Работники Акимо-Анненского СДК-филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей спортивное мероприятие «День воссоединения Крыма с Россией». В Новоподзорновском СДК-филиале провели мастер-класс по приготовлению традиционного крымского блюда «Лагман». В его ходе в онлайн-режиме было рассказано о рецепте блюда и продемонстрирован способ приготовления.
В Тяжинской детской школе искусств № 31 прошел мини-концерт. Для учащихся школы концертную программу из кинофильмов, снятых в Крыму, подготовил преподаватель фортепианного отделения Борислав Сумин. В концерте прозвучали: «Сюита» из кинофильма «Кавказская пленница», три песни из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Песенка о капитане» и «Спой нам, ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта».
В Доме культуры «Юбилейный» прошла концертно-познавательная программа «Россия и Крым вместе». После показа видеоролика «История Крыма», выступили творческие коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный».
В образовательных учреждениях проходят классные часы «Россия и Крым вместе», «История Крыма», «Мы едины». В Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова размещена экспозиция «Крым и Россия – вместе 7 лет». Также в образовательных учреждениях организованы выставки «Крым и Россия: прошлое и настоящее».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/03/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе скончались ещё три пациента с коронавирусом
Всего в Кузбассе выявлено 32 644 случая заражения коронавирусом, 31 718 человек выздоровели, 589...
Президент Татарстана поздравил Кузбасс с юбилеем
Глава российского субъекта обратился к кузбассовцам и поздравил их с трехсотлетним юбилеем региона...
«Почта России» оставила кузбассовцам короткие «окна» для получения посылок
Несколько отделений "Почты России" в Новокузнецке начали работать по урезанному графику,...
Дело о резонансном убийстве студентки в Кемерове вернули прокурору
Убийство студентки произошло в Кемерове в январе 2020 года, но получило широкую огласку только в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus