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Жители Тяжинского округа присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес»

В территориальных отделах высадили более 200 саженцев сосны, березы, рябины, кедра, ели. Активное участие в акции приняли специалисты администрации округа и представители депутатского корпуса муниципалитета.

Экология
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/09/2022
Экология
Тяжин
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