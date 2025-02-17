Жители Тяжинского округа присоединились к всероссийской лыжной гонке

«Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лыжная гонка прошла на базе загородного лагеря «Олимпиец». На старт вышли как дети, так и взрослые.

Участников поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. У любителей активного образа жизни была возможность пройти на лыжах трассу в 1945 метров. Спортсмены могли подкрепить силы кашей и выпить горячего чаю.

За активное участие благодарственным письмом главы округа отмечены самые юные спортсмены – Варвара Поморцева и Анатолий Росликов, а также опытные физкультурники – Ольга Михайловна Марцыняко и Иван Степанович Лунев. Все участники лыжной гонки получили сувениры.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа