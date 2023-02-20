Жители Тяжинского округа присоединились к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2023»

В загородном лагере «Олимпиец» собралось около 170 тяжинцев. Лыжников поприветствовал председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Для участников массовой лыжной гонки организовали полевую кухню, где можно было согреться горячим сладким чаем и подкрепиться вкусной кашей.

Победителей в каждой возрастной категории наградили медалями за 1, 2, 3 места. По традиции всем участникам остались на память номерки для стартов и шапочки с символикой «Лыжня России».