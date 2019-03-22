Жители Тяжинского района поддержали областную акцию «Кузбасс в порядке»

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Работники бюджетной сферы, представители предприятий и организаций, служащие, студенты, общественники и неравнодушные жители района сегодня наводили порядок на улицах.
Работники администрация Акимо-Анненского сельского поселения убрали снег вокруг памятника участникам Великой Отечественной войны и от здания администрации. Участники субботника рыхлили снег для скорейшего его таяния.
В селе Новоподзорново работники администрации сельского поселения убирали мусор и очищали водопропускные трубы от наледи. Солнечная погода способствовала позитивному настроению и дружной работе.
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