Жители Тяжинского района поддержали областную акцию «Кузбасс в порядке»

Борис Гребенщиков устроил бесплатный концерт в кемеровском ТЦ Известный музыкант Борис Гребенщиков организовал стихийный концерт в торгово-развлекательном...

Замглавы Новокузнецка отстранен от должности Глава Новокузнецка отстранил от должности своего заместителя по вопросам ГО и ЧС Андрея Федорчука....

Мэр Кемерова призывает владельцев офисов и магазинов навести порядок Кемеровчане поддержали мэра и стали называть в комментариях адреса магазинов и офисных зданий,...