Жители Тяжинского района приняли участие в обсуждении нового областного закона

Журналисты выяснили, что думают земляки о принятии областного закона «О почетном звании Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы».
Это звание будет присвоено городам Кемеровской области, на территориях которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные в действующую армию продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма, способствуя Победе в Великой Отечественной войне.
Закон был внесен на рассмотрение областного Совета народных депутатов губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Условия и порядок присвоения этого почетного звания городским округам разрабатываются коллегией администрации Кемеровской области.
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