Жительница Березовского подарила городу выращенные на своем участке молодые дубы

Вера Владимировна Леонтьева вырастила молодые дубы. В честь предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 75 саженцев передала в дар городу.

Как рассказали в местной администрации, теперь к юбилею Великой Победы в Березовском появится дубовая аллея.

«Дубы семья Леонтьевых выращивает несколько лет подряд. В этом году удалось собрать почти ведро желудей, которые хозяйка посадила. Рассада принялась, сейчас достигла высоты 30 см. В целом, на участке взошло более 300 саженцев. Первые 75 дубков Вера Владимировна решила подарить городу в честь 75-летия Победы», — рассказали в администрации.

Сегодня 10 дубков высажены в поселке Барзас возле памятника воинам, павшим на фронте в годы Великой Отечественной войны. Это значимое место — именно отсюда жители уходили на фронт. Кроме того, Березовский взял свое начало именно с этого поселка.

В посадке приняли участие березовские журналисты, жители поселка Барзас и учащиеся местной школы. Весной 2020 года планируется высадить остальные 65 деревьев.

Фото: пресс-служба АКО