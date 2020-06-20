Жительница Киселевска, обвиняемая в смерти сожителя, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Киселевска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).



По версии следствия, в январе текущего года обвиняемая с сожителем распивали спиртное у себя дома. Во время застолья женщина обвинила мужчину, что тот не работает, находится у нее на содержании. Между ними возникла ссора. Обвиняемая несколько раз ударила сожителя ножом. После чего сама вызвала «скорую помощь», потерпевшего госпитализировали. Однако от полученных повреждений мужчина скончался в больнице. Подозреваемая была задержана, со следствием сотрудничала, вину признала.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.