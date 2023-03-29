Жительница Кузбасса, не оплачивая задолженность за коммунальные услуги, увеличила свой долг почти в полтора раза

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 71 тысячи рублей 42-летняя жительница Мариинска обязана была выплатить по судебному приказу мирового судьи ещё с середины 2016 года, но до настоящего времени не предпринимала попыток оплатить долг. Теперь, помимо дополнительных 56 тысяч рублей в виде пени за просроченную задолженность, ей будет насчитываться также пеня в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Банка России от невыплаченной суммы долга за каждый день просрочки.

В Мариинский городской суд Кемеровской области с иском к местной жительнице о взыскании пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и судебных расходов обратилась мариинская управляющая компания «Единый центр жилищно-коммунальных услуг».

Из материалов гражданского дела следует, что на основании судебного приказа мирового судьи ещё от 15 июля 2016 года с 42-летней местной жительницы постановлено взыскать задолженность в размере около 71 тысячи рублей, образовавшуюся в связи с неоплатой предоставленных услуг за два с половиной года. До настоящего времени присуждённая задолженность не перечислена, что и послужило поводом для обращения управляющей компании в суд.

Должница в судебное заседание не явилась, конверт с судебной повесткой вернулся в суд с пометкой «истёк срок хранения». Следует отметить, что юридически значимое сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Рассмотрев гражданское дело, суд посчитал заявленные требования подлежащими удовлетворению.

С жительницы Мариинска дополнительно к невыплаченному долгу взысканы пени в размере около 54 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере около двух тысяч рублей.

Также должнице с 10 февраля 2023 года будут начисляться пени в размере одной стотридцатой действующей на день фактической оплаты ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

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