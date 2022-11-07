Жительница Кузбасса, затопившая квартиру соседей, попыталась в кассационном суде переложить вину на управляющую компанию

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области сообщили, что по результатам рассмотрения жалобы Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил вину хозяйки квартиры в протечке трубы ванной комнаты.

Ранее мы рассказывали о произошедшем в Мариинске инциденте из-за залива квартиры соседей, в результате которого с виновницы в пользу страховой компании судом было постановлено взыскать около 110 тысяч рублей.

Напомним, что ещё в сентябре 2020 года жительница Мариинска из-за протечки трубы в ванной комнате затопила квартиру соседей, находящуюся этажом ниже. Квартира соседей оказалась застрахованной, и страховая компания по результатам расчёта повреждения имущества выплатила хозяевам повреждённой квартиры страховое возмещение в размере около 110 тысяч рублей.

После этого в соответствии с действующим законодательством к страховой компании перешло право требования возмещения ущерба с виновного лица. Жительница Мариинска, виновная в заливе квартиры соседей, возмещать ущерб отказалась, в связи с чем страховая компания обратилась в суд, который своим решением постановил взыскать с виновницы страхового случая требуемую сумму причинённого ущерба. Не согласившись с решением, собственница квартиры обжаловала его в суд апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность взыскания причинённого ущерба.

А недавно стало известно, что должница обжаловала судебные акты о взыскании с неё причинённого ущерба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В кассационной жалобе жительница Мариинска, наряду с иными доводами, пыталась доказать, что в произошедшем инциденте усматривается вина управляющей компании, так как вода бежала из-под соединения фильтра перед индивидуальным прибором учёта горячего водоснабжения, что, по её мнению, относится к ответственности управляющей компании.

Однако, проверив материалы дела и законность обжалуемых судебных постановлений в пределах доводов кассационной жалобы, суд кассационной инстанции не нашёл оснований для её удовлетворения.

«Вопреки доводам кассационной жалобы, место порыва (соединение фильтра) не относится к общему имуществу многоквартирного дома, перечень которого приведён в пункте 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491», – говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

В итоге решение Мариинского городского суда Кемеровской области и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда были оставлены без изменения.

Отметим, что согласно данным сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», на сегодняшний день должнице в рамках исполнения решения суда осталось выплатить страховой компании около 85 тысяч рублей.

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