Жительница Мариинска через суд взыскала с магазина за скользкий пол более 260 тысяч рублей

По решению Мариинского городского суда компания "Холидей" обязана выплатить жительнице Мариинска за травму, полученную в результате падения, стоимость медицинских услуг в размере 26 тысяч 834 рубля, размер утраченного заработка в сумме 59 тысяч 578 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей.

В начале июня 2017 года женщина, входя в отдел с холодильниками, поскользнулась на кафеле и упала, сломав лодыжку.

В результате полученной травмы она была вынуждена два месяца проходить лечение, заплатив за медицинские услуги около 27 тысяч рублей. Также из-за полученной травмы у нее наступила стойкая утрата общей трудоспособности, в связи с чем она лишилась заработка в размере около 60 тысяч рублей. Также женщина требовала компенсацию за причинённый ей моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

В конце июля 2017 года она обращалась к ответчику с досудебной претензией, получив ответ о согласии выплатить лишь расходы за медицинские услуги и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

18 сентября 2017 года пострадавшая вынуждена была обратиться в суд за защитой своих прав.

В судебном заседании представитель ООО «Компания Холидей» признал иск в части оплаты расходов за оказанные медицинские услуги и размера утраченного заработка, продолжая настаивать на компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Мариинский городской суд удовлетворил в полном объёме требования о взыскании расходов за оказанные медицинские услуги, а также возмещение утраченного заработка. Требования о взыскании компенсации морального вреда с учётом степени физических и нравственных страданий суд удовлетворил в размере 180 тысяч рублей.

В итоге суд обязал Компанию Холидей выплатить местной жительнице 266 тысяч 412 рублей 73 копейки.