Жительница Топок поблагодарила росгвардейцев, которые помогли ей вернуть похищенное имущество

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны вернул 44-летней местной жительнице похищенный велосипед и задержал подозреваемого в краже.

За помощью к стражам правопорядка обратилась жительница многоквартирного дома, которая рассказала, что не обнаружила оставленный в подъезде велосипед. Росгвардейцы установили особые приметы пропавшего имущества и приступили к поискам. В результате отработки точек скупки и сбыта краденого стражи правопорядка обнаружили в одном из городских ломбардов разыскиваемое двухколесное транспортное средство. Росгвардейцы выяснили приметы мужчины, который сдал велосипед в торговую точку. В ходе поисковых мероприятий экипаж задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 34-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник, заметив в подъезде оставленный без присмотра велосипед, решил его похитить с целью сбыта.

Для дальнейшего разбирательства задержанного рецидивиста передали правоохранителям. Похищенное имущество возращено законной владелице, которая поблагодарила стражей правопорядка за оказанную помощь. Росгвардейцы напомнили горожанке, что не следует оставлять велосипед без присмотра даже на непродолжительное время, а также доверять свое имущество незнакомцам.