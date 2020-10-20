Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Жительница Топок поблагодарила росгвардейцев, которые помогли ей вернуть похищенное имущество

 В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны вернул 44-летней местной жительнице похищенный велосипед и задержал подозреваемого в краже.

 За помощью к стражам правопорядка обратилась жительница многоквартирного дома, которая рассказала, что не обнаружила оставленный в подъезде велосипед. Росгвардейцы установили особые приметы пропавшего имущества и приступили к поискам. В результате отработки точек скупки и сбыта краденого стражи правопорядка обнаружили в одном из городских ломбардов разыскиваемое двухколесное транспортное средство. Росгвардейцы выяснили приметы мужчины, который сдал велосипед в торговую точку. В ходе поисковых мероприятий экипаж задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 34-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник, заметив в подъезде оставленный без присмотра велосипед, решил его похитить с целью сбыта.

 Для дальнейшего разбирательства задержанного рецидивиста передали правоохранителям. Похищенное имущество возращено законной владелице, которая поблагодарила стражей правопорядка за оказанную помощь. Росгвардейцы напомнили горожанке, что не следует оставлять велосипед без присмотра даже на непродолжительное время, а также доверять свое имущество незнакомцам.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
20/10/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жителям Кузбасса рассказали об осложнениях от коронавируса
Обращение медика из Новокузнецка опубликовал оперштаб. Анестезиолог-реаниматолог Новокузнецкой...
В Кузбассе за сутки скончались 4 пациента с коронавирусом
У двух скончавшихся пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания. Общее количество летальных...
В Кузбассе за сутки зафиксировали 173 случая коронавируса
Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области новой...
Власти Кузбасса предлагают на время пандемии отменить маркировку лекарств от коронавируса
Власти Кузбасса обратились в правительство РФ, Совет Федерации и Госдуму с предложением на период...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus