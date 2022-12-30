Жительница юга Кузбасса перед Новым годом через суд добилась восстановления в родительских правах

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 12 лет назад тогда ещё 25-летняя жительница юга Кузбасса была лишена родительских прав в отношении своей дочери в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своего ребёнка. Девочку изъяли из семьи, а позже нерадивая мать окончательно потеряла связь с ребёнком в связи с удочерением последней. Однако приёмная семья через некоторое время вернула девочку в детский дом, и в 2022 году при оформлении документов на недвижимое имущество девочки педагоги связались с её родной матерью, что побудило последнюю запустить судебную процедуру восстановления в своих родительских правах.

Из материалов гражданского дела следует, что в 2010 году тогда ещё 25-летняя жительница юга Кузбасса в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка была лишена родительских прав. Через два года после этого девочка в связи с удочерением нашла новую семью, после чего родная мать окончательно потеряла связь с дочерью.

После этого женщина осознала свои ошибки, изменила поведение и образ жизни в отношении воспитания детей. За прошедшее время вышла замуж, избавилась от вредных привычек. В настоящее время у неё четверо детей. С мужем ведёт подсобное хозяйство, работает в одном из магазинов консультантом, получила права на управление автомобилем.

Всё это время она пыталась найти свою дочь, но в связи с тайной усыновления ей никто не сообщал место нахождения девочки. Пыталась она искать дочь и в социальных сетях, но не знала, что у неё уже другая фамилия. И в сентябре 2022 года ей позвонили из мариинского детского дома по поводу доли недвижимого имущества, которая по документам принадлежит девочке. 37-летняя мать после этого немедленно приложила все усилия для установления контакта с дочерью. Как позже выяснилось, приёмные родители через некоторое время вернули девочку в детский дом из-за конфликтов в семье.

Собрав все необходимые документы, женщина обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с заявлением о восстановлении её в родительских правах.

Представители органов опеки и воспитательного учреждения не возражали против удовлетворения заявленных требований и представили заключение, согласно которому подтвердили изменение поведения родной матери девочки. В связи с этим, исходя из интересов ребёнка, считают необходимым восстановить женщину в родительских правах.

Прокурор также в судебном заседании полагал возможным восстановить мать девочки в родительских правах, поскольку представлены все доказательства об изменении её образа жизни, отношения к воспитанию и содержанию детей: она трудоустроена, имеет своё жильё, связь с девочкой налажена. При этом сама дочь хочет вернуться к своей родной матери.

При установленных обстоятельствах суд посчитал целесообразным удовлетворить требования женщины, восстановить её в родительских правах в отношении девочки и возвратить дочь матери.

Фото из открытых источников