Жителя Промышленновского района задержали за незаконное хранение более 20 килограммов конопли

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово задержали 42-летнего жителя Промышленновского района, который занимался сбором и хранением дикорастущей конопли.



Задержанный гражданин пояснил, что собрал коноплю для личного употребления на участке местности, расположенном недалеко от его жилого дома, затем поместил растения в мешки и перенес в надворные постройки, где хранил до момента изъятия сотрудниками транспортной полиции. В ходе обследования зданий и сооружений на территории его домовладения оперативники обнаружили и изъяли 22 пакета с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой более 20 килограммов.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные без цели сбыта в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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