Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Жителю Красноярска удалось защитить свои права при помощи информации, размещённой на сайте суда в Кузбассе

В начале февраля 2021 года уроженец Кузбасса, зарегистрированный по месту жительства в Мариинском муниципальном районе, но более пяти лет проживающий в Красноярске, обнаружил на официальном сайте Мариинского городского суда Кемеровской области зарегистрированное в отношении него исковое заявление, поданное коллекторским агентством «Феникс» о взыскании долга в размере более 100 тысяч рублей.

В конце января 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило исковое заявление коллекторского агентства (ООО «Феникс») к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору, заключённому им ещё в 2011 году с одним из банков.

Суд после принятия искового заявления к производству в соответствии с гражданским процессуальным законодательством в начале февраля 2021 года направил по известным суду адресам сторон извещения о предстоящем рассмотрении дела.

Однако вскоре посредством сети «Интернет» через раздел официального сайта суда «Подача процессуальных документов в электронном виде» от ответчика поступило ходатайство, в котором он указал, что 4 февраля 2021 года на сайте суда им была обнаружена информация о зарегистрированном в отношении него исковом заявлении. При этом сообщил, что с 2015 года он проживает по месту пребывания в Красноярске, в связи с чем исковое заявление от ООО «Феникс» не получал. Просил суд направить исковое заявление по адресу пребывания.

В целях создания условий для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданского дела судом незамедлительно были направлены в адрес ответчика запрошенные документы по делу.

Это позволило ответчику своевременно предоставить в суд мотивированные возражения на исковое заявление с подробным изложением доводов, свидетельствующих о пропуске коллекторским агентством срока исковой давности.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев дело и исследовав письменные материалы, представленные сторонами, согласился с доводами ответчика и отказал коллекторскому агентству в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объёме в связи с пропуском срока исковой давности при обращении в суд.

Следует отметить, что такой результат рассмотрения гражданского дела является классическим примером действия Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Именно своевременное и достоверное размещение информации на сайте суда о поступившем исковом заявлении позволило ответчику в полном объёме реализовать свои права в качестве участника гражданских правоотношений.

При этом действующая уже более четырёх лет система подачи в федеральные суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде предоставила ответчику возможность, не выезжая из Красноярска и без использования почтовой связи, подавать необходимые заявления в рамках рассматриваемого дела посредством сети «Интернет» непосредственно в суд Кузбасса.

Учитывая, что гласность правосудия предполагает необходимость широкого информирования общественности о деятельности судов, Мариинским городским судом Кемеровской области на базе сервиса «Subscribe.ru» для дополнительного информирования граждан и представителей организаций о деятельности суда создана электронная почтовая рассылка, в которую практически в ежедневном режиме включаются не только новостные и административные сообщения суда, но и сведения о поступивших в течение дня делах, о результатах рассмотрения дел, а также прямые ссылки на опубликованные в течение дня тексты судебных актов.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
13/04/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Несколько домов загорелись в Кемеровском округе
Сразу несколько частных домов оказались охвачены огнем из-за начавшегося пожара в деревне Сухово...
Путь от финиша до старта мне подскажут Яндекс.Карты
Кстати, еще один плюс Яндекс.Карт: на Красном Пути у администрации Советского округа недавно...
В Кузбассе госслужащие два года незаконно получали денежные премии
В Анжеро-Судженске закончено расследование дела о незаконной выплате премии. Как оказалось, два...
В Таштагольском районе реку Мундыбаш частично вскрыли ото льда
Согласно наблюдениям кузбасских синоптиков, между вскрытием Мундыбаша и началом работ на других...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus