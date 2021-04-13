Жителю Красноярска удалось защитить свои права при помощи информации, размещённой на сайте суда в Кузбассе
В начале февраля 2021 года уроженец Кузбасса, зарегистрированный по месту жительства в Мариинском муниципальном районе, но более пяти лет проживающий в Красноярске, обнаружил на официальном сайте Мариинского городского суда Кемеровской области зарегистрированное в отношении него исковое заявление, поданное коллекторским агентством «Феникс» о взыскании долга в размере более 100 тысяч рублей.
В конце января 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило исковое заявление коллекторского агентства (ООО «Феникс») к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору, заключённому им ещё в 2011 году с одним из банков.
Суд после принятия искового заявления к производству в соответствии с гражданским процессуальным законодательством в начале февраля 2021 года направил по известным суду адресам сторон извещения о предстоящем рассмотрении дела.
Однако вскоре посредством сети «Интернет» через раздел официального сайта суда «
В целях создания условий для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданского дела судом незамедлительно были направлены в адрес ответчика запрошенные документы по делу.
Это позволило ответчику своевременно предоставить в суд мотивированные возражения на исковое заявление с подробным изложением доводов, свидетельствующих о пропуске коллекторским агентством срока исковой давности.
Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев дело и исследовав письменные материалы, представленные сторонами, согласился с доводами ответчика и отказал коллекторскому агентству в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объёме в связи с пропуском срока исковой давности при обращении в суд.
Следует отметить, что такой результат рассмотрения гражданского дела является классическим примером действия Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Именно своевременное и достоверное размещение информации на сайте суда о поступившем исковом заявлении позволило ответчику в полном объёме реализовать свои права в качестве участника гражданских правоотношений.
При этом действующая уже более четырёх лет система подачи в федеральные суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде предоставила ответчику возможность, не выезжая из Красноярска и без использования почтовой связи, подавать необходимые заявления в рамках рассматриваемого дела посредством сети «Интернет» непосредственно в суд Кузбасса.
Учитывая, что гласность правосудия предполагает необходимость широкого информирования общественности о деятельности судов, Мариинским городским судом Кемеровской области на базе сервиса «Subscribe.ru» для дополнительного информирования граждан и представителей организаций о деятельности суда
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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