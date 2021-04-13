Жителю Красноярска удалось защитить свои права при помощи информации, размещённой на сайте суда в Кузбассе

В начале февраля 2021 года уроженец Кузбасса, зарегистрированный по месту жительства в Мариинском муниципальном районе, но более пяти лет проживающий в Красноярске, обнаружил на официальном сайте Мариинского городского суда Кемеровской области зарегистрированное в отношении него исковое заявление, поданное коллекторским агентством «Феникс» о взыскании долга в размере более 100 тысяч рублей.

В конце января 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило исковое заявление коллекторского агентства (ООО «Феникс») к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору, заключённому им ещё в 2011 году с одним из банков.

Суд после принятия искового заявления к производству в соответствии с гражданским процессуальным законодательством в начале февраля 2021 года направил по известным суду адресам сторон извещения о предстоящем рассмотрении дела.

Однако вскоре посредством сети «Интернет» через раздел официального сайта суда « Подача процессуальных документов в электронном виде » от ответчика поступило ходатайство, в котором он указал, что 4 февраля 2021 года на сайте суда им была обнаружена информация о зарегистрированном в отношении него исковом заявлении. При этом сообщил, что с 2015 года он проживает по месту пребывания в Красноярске, в связи с чем исковое заявление от ООО «Феникс» не получал. Просил суд направить исковое заявление по адресу пребывания.

В целях создания условий для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданского дела судом незамедлительно были направлены в адрес ответчика запрошенные документы по делу.

Это позволило ответчику своевременно предоставить в суд мотивированные возражения на исковое заявление с подробным изложением доводов, свидетельствующих о пропуске коллекторским агентством срока исковой давности.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев дело и исследовав письменные материалы, представленные сторонами, согласился с доводами ответчика и отказал коллекторскому агентству в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объёме в связи с пропуском срока исковой давности при обращении в суд.

Следует отметить, что такой результат рассмотрения гражданского дела является классическим примером действия Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Именно своевременное и достоверное размещение информации на сайте суда о поступившем исковом заявлении позволило ответчику в полном объёме реализовать свои права в качестве участника гражданских правоотношений.

При этом действующая уже более четырёх лет система подачи в федеральные суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде предоставила ответчику возможность, не выезжая из Красноярска и без использования почтовой связи, подавать необходимые заявления в рамках рассматриваемого дела посредством сети «Интернет» непосредственно в суд Кузбасса.

Учитывая, что гласность правосудия предполагает необходимость широкого информирования общественности о деятельности судов, Мариинским городским судом Кемеровской области на базе сервиса «Subscribe.ru» для дополнительного информирования граждан и представителей организаций о деятельности суда создана электронная почтовая рассылка , в которую практически в ежедневном режиме включаются не только новостные и административные сообщения суда, но и сведения о поступивших в течение дня делах, о результатах рассмотрения дел, а также прямые ссылки на опубликованные в течение дня тексты судебных актов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев