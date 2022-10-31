Жителю Кузбасса, осуждённому за изнасилование, суд установил административный надзор на срок 8 лет

Близится к окончанию 9-летний срок лишения свободы, назначенный 54-летнему жителю Кузбасса за изнасилование, соединённое с угрозой убийством, и совершённое в начале 2014 года в одном из муниципальных округов центра Кузбасса. Как сообщили корреспонденту Информационного агентства «МАНГАЗЕЯ» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, по решению суда после освобождения из мест лишения свободы ему в течение 8 лет запрещено посещать места общепита, в которых продаются спиртные напитки, а также выезжать за пределы Кемеровской области.

Администрация одной из исправительных колоний Мариинска обратилась в суд с административным исковым заявлением к 54-летнему осуждённому, у которого оканчивается 9-летний срок лишения свободы, назначенный за изнасилование, соединённое с угрозой убийством.

Из материалов административного дела следует, что осуждённый, в прошлом освободившись из мест лишения свободы, где он отбывал 5-летний срок за покушение на изнасилование несовершеннолетней, через пять месяцев снова совершил преступление: изнасиловал женщину, при этом угрожая ей убийством.

Тогда за совершённое преступление ему было назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Через несколько месяцев оканчивается срок отбытия назначенного осуждённому наказания, в связи с чем исправительное учреждение обратилось в суд об установлении ему, как опасному рецидивисту с отрицательной характеристикой, административного надзора.

Сам осуждённый в судебном заседании, которое проводилось с использованием системы видео-конференц-связи, молчал. Представитель колонии суду пояснила, что осуждённый уже несколько лет не общается с представителями исправительного учреждения по личным мотивам, общаясь только с другими осуждёнными.

Тем не менее, рассмотрев заявленные требования, Мариинский городской суд Кемеровской области в целях предупреждения совершения 54-летним рецидивистом преступлений и других правонарушений, а также в целях оказания на него индивидуального профилактического воздействия, посчитал правильным установить ему административный надзор на срок 8 лет.

После освобождения из мест лишения свободы в течение срока административного надзора он будет обязан два раза в месяц являться на регистрацию в орган внутренних дел. При этом ему 8 лет запрещено находиться в местах общественного питания, в которых осуществляется продажа спиртных напитков, а также выезжать за пределы территории Кузбасса.

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