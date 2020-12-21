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Животноводы Кузбасса получили более 20 миллионов рублей на приобретение здорового поголовья скота

Субсидии из областного бюджета получили 15 владельцев личных подсобных хозяйств и 5 сельскохозяйственных организаций.

Они приобрели 477 голов крупного рогатого скота взамен животных, заболевших лейкозом.

Это уже второй этап выдачи субсидий в этом году, в первый раз средства были выделены в мае.

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kuzbassnews.ru
21/12/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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