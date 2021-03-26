Новости Кузбасса

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Журнал библиотеки им.В.Д. Федорова "Библиотечная жизнь Кузбасса" в международном издательском поле

Журнал Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д. Федорова "Библиотечная жизнь Кузбасса" в международном издательском поле.

Более 25 лет выходит в свет профессиональное периодическое издание «Библиотечная жизнь Кузбасса», которое создавалось изначально в форме информационного бюллетеня. Первый выпуск состоял из 17 страниц, отпечатанных на печатной машинке. Со временем росли его популярность и объем публикуемых материалов, так бюллетень превратился в производственно-практический сборник, предназначенный для оказания помощи, в первую очередь, библиотекарям-практикам и содержащий информацию по истории, современному состоянию и тенденциям развития библиотечного дела Кузбасса.

С 2020 года он выходит в новом формате и новом статусе: теперь это производственно-практический журнал. Как говорит директор Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д. Федорова и главный редактор журнала Вера Александровна Никулина: «За это время он завоевал уважение и популярность у коллег и партнеров, выдержал испытание временем и обрел свое лицо».

Сегодня «Библиотечная жизнь Кузбасса» получила новый виток развития. 22 марта 2021 года профессиональный производственно-практический журнал «Библиотечная жизнь Кузбасса» зарегистрирован в Национальном центре ISSN Российской Федерации и получил свидетельство о присвоении Международного стандартного номера сериального издания (International standard serial number).

Международный стандартный номер сериальных изданий (ISSN) является уникальным идентификатором для каждого сериального издания. Номер ISSN представляет собой восьмизначный код, который служит для идентификации газет, журналов и любых видов периодических изданий на любом носителе, как печатном, так и электронном. По этому идентификатору в международных базах данных легко найти необходимый журнал. ISSN в настоящее время используется исследователями, учеными, издателями и библиотекарями для цитирования и передачи в устной и письменной форме, идентификации заголовков, сортировки, каталогизации и других операций.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/03/2021
Культура
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Новости Кузбасса

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