Новости Кузбасса

Журнал Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д. Федорова "Библиотечная жизнь Кузбасса" в международном издательском поле.



Более 25 лет выходит в свет профессиональное периодическое издание «Библиотечная жизнь Кузбасса», которое создавалось изначально в форме информационного бюллетеня. Первый выпуск состоял из 17 страниц, отпечатанных на печатной машинке. Со временем росли его популярность и объем публикуемых материалов, так бюллетень превратился в производственно-практический сборник, предназначенный для оказания помощи, в первую очередь, библиотекарям-практикам и содержащий информацию по истории, современному состоянию и тенденциям развития библиотечного дела Кузбасса.

С 2020 года он выходит в новом формате и новом статусе: теперь это производственно-практический журнал. Как говорит директор Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д. Федорова и главный редактор журнала Вера Александровна Никулина: «За это время он завоевал уважение и популярность у коллег и партнеров, выдержал испытание временем и обрел свое лицо».

Сегодня «Библиотечная жизнь Кузбасса» получила новый виток развития. 22 марта 2021 года профессиональный производственно-практический журнал «Библиотечная жизнь Кузбасса» зарегистрирован в Национальном центре ISSN Российской Федерации и получил свидетельство о присвоении Международного стандартного номера сериального издания (International standard serial number).