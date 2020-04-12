Журналисты Тяжинской газеты «Призыв» в ходе телефонного опроса выяснили, как земляки проводят время в самоизоляции
Семья Тамары и Василия Сазыкиных из поселка Листвянка время в самоизоляции проводит с пользой. Живут они в своём доме, где работы всегда хватает. Супруг занимается делами во дворе и гараже, смотрит исторические фильмы. Тамара успевает многое: готовит разнообразные блюда, слушает песни своего кумира Алексея Глызина, смотрит мелодрамы, занимается уроками с младшими сыновьями. Вечерами мальчишки играют в приставку, лото и домино. Старшая дочь Анастасия – студентка, сейчас тоже дома занимается учебой, саморазвитием, много читает, смотрит фильмы.
Жительнице села Сандайка Анне Петровне Кубраковой, заведующей СДК, скучать некогда, дни самоизоляции она поводит во благо. Сидя дома, разрабатывает сценарии к предстоящим праздникам, шьет костюмы, пилотки. У Анны Петровны уже готовы пять рубах. Как и многие хозяйки, она выращивает рассаду.
Екатерина Романюк из поселка Тяжинский работает в магазине продавцом. Пока мама на работе, сыновья – пятиклассник Владислав и девятилетний Даниил, самостоятельно учат уроки-онлайн, играют в любимые игры на планшете.
Вся семья Юлии Самощенко строго соблюдает режим самоизоляции. Особое внимание уделяется сыну-первокласснику. Вместе с Семеном они решают примеры, карточки на сайте Учи.ру, читают, пишут тексты под диктовку. Старшая дочь Алина школьную программу изучает самостоятельно и занимается танцами – онлайн.
В семье Надежды Яблочкиной соблюдать режим приходится не всем. Надежда работает в магазине, мужа в день опроса, тоже вызвали на работу. Дочь Кристина сидит дома – выполняет школьные задания дистанционно. По вечерам всей семьёй занимаются домашними делами, убирают придомовую территорию, гуляют с собакой.
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