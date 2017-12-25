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Зимнее благоустройство в Тяжине

В поселке Тяжинский ведутся работы по очистке улиц и площадей от снега.
От снежных заносов освобождены улицы Первомайская, Ленина, Советская, Луговая и Чехова. Также за пределы районного центра вывозится снег. Согласно муниципальных контрактов, работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «РТП» (директор Алексеенко Николай Григорьевич).
В целях дорожной безопасности в первую очередь снег вывозится с перекрестков, а также вблизи пешеходных переходов. От снега очищены территории, прилегающие к магазинам «Шанс» и «Поэма». Ежедневно с улиц поселка вывозится около 430 кубометров снега. На этих работах задействованы 3-4 единицы техники.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/12/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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