Зимнее благоустройство в Тяжине

В поселке Тяжинский ведутся работы по очистке улиц и площадей от снега.
От снежных заносов освобождены улицы Первомайская, Ленина, Советская, Луговая и Чехова. Также за пределы районного центра вывозится снег. Согласно муниципальных контрактов, работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «РТП» (директор Алексеенко Николай Григорьевич).
В целях дорожной безопасности в первую очередь снег вывозится с перекрестков, а также вблизи пешеходных переходов. От снега очищены территории, прилегающие к магазинам «Шанс» и «Поэма». Ежедневно с улиц поселка вывозится около 430 кубометров снега. На этих работах задействованы 3-4 единицы техники.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Женщина рассказала, что телефон был украден в магазине из ячейки камеры хранения.
|
Власти ответили и на это предложение.
|
На месте бывшего ресторана «Кошкин дом» и гостиницы «Гостиный двор» сегодня, 25 декабря, наконец...
|
Кемеровчанин Денис Лосев, жена которого погибла в резонансном ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса,...