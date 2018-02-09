Зимнее благоустройство в Тяжине

С начала года с улиц поселка Тяжинский вывезено более 3300 кубометров снега.
Основные работы по вывозке снега на основе заключенного муниципального контракта выполняет ООО «РТП» (директор Николай Григорьевич Алексеенко). Было задействовано 13 единиц техники разных организаций. От снежных заносов очищены площадь Ленина, площадка «Хуторок», тротуар по улице Чехова, переулок Ленина и др.
Весомую помощь в уборке и вывозке снега оказали спонсоры предоставившие технику: директор ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Сергей Дмитриевич Григорович, директор ГП АТП Сергей Николаевич Коночкин, директор УК ООО «Стройтранссервис» Максим Владимирович Стакин, директор ООО «Кузбасская генерирующая компания» Евгений Леонидович Елистратов, директор ООО «Кузбассконсервмолоко» Юрий Михайлович Краснощеков и другие.
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