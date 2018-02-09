Зимнее благоустройство в Тяжине

Первая семья в Кузбассе получила выплату за рождение первого ребенка Семья Гемеджиевых из кузбасского города Анжеро-Судженска получила первую в Кемеровской области...

Двое кемеровчан украли из супермаркета 10 головок сыра Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Кемерова 37 и 49 лет. Похищенный сыр они успели...

После гибели горняка на шахте в Кузбассе возбуждено дело В Кузбассе на шахте в Новокузнецком районе произошло обрушение, в результате происшествия погиб...