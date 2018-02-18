Зимний фестиваль ГТО в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди образовательных организаций Тяжинского района.
В фестивале приняли участие обучающиеся 10 школ района. Юные физкультурники выполняли нормативы: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лёжа на спине.
По итогам испытаний участники фестиваля из Итатской средней школы заняли первое место, на втором месте ребята из Тяжинской средней школы № 2 и третье место заняли физкультурники из Листвянской средней школы.
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