Зимний фестиваль ГТО в Тяжине

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели в Кузбассе Начало следующей недели в Кузбассе будет снежным: в понедельник, 19 февраля, в большинстве районов...

В Новокузнецке произошло массовое ДТП Сегодня утром на Ильинке в Новокузнецке произошло массовое ДТП: столкнулись три машины. Об этом...

Таштаголец обворовал экс-сожительницу из мести В Таштаголе перед судом предстанет 30-летний местный житель, которого обвиняют в том, что он украл...