Злоумышленники расстреляли высоковольтный прибор учёта в Белове

В городе Белово Кемеровской области специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» обнаружили расстрелянный высоковольтный интеллектуальный прибор учёта электроэнергии. Об инциденте сразу сообщили в полицию.

«Умный счётчик» электроэнергии был установлен на отпайке на потребительскую трансформаторную подстанцию 6 киловольт 19 августа. А уже 22 августа вечером прибор учёта прекратил передавать показания на сервер. Специалисты Кузбассэнерго – РЭС сразу организовали выездную проверку, в ходе которой обнаружили на высоковольтном счётчике несколько отверстий от дроби.

Инцидент не слишком удивил энергетиков. Ведь это уже третий высоковольтный прибор учёта, который был установлен одному и тому же потребителю. Два предыдущих «умных счетчика» были сожжены.

– У нас есть подозрения в воровстве электроэнергии. А на такой прибор учёта можно воздействовать только физически, – поясняет директор Производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Голодников. – В потребительской трансформаторной подстанции установлен счётчик, по которому мы и принимаем показания. Также мы каждый день контролируем расход электроэнергии по счётчику на подстанции «Беловская-районная» и каждый месяц рассчитываем небаланс по каждому фидеру. Именно на этом фидере ежемесячно небаланс доходил до 55 %, а после установки высоковольтных счётчиков снижался до 16 и даже до 2 %.

К слову, стоимость прибора учёта составляет около 500 тысяч рублей. Полмиллиона – деньги немалые. Но от действий энерговоров страдает не только компания, но и добросовестные потребители. Из-за неучтённого потребления происходят перепады напряжения в сети и сбои подачи электроэнергии, в результате выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Если вам стало известно о фактах незаконного подключения к электричеству, не оставайтесь равнодушными! Сообщите на бесплатную «горячую линию» компании «Россети Сибирь» по телефону 8-800-220-0-220 (конфиденциальность гарантирована).