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Золотистая картофельная нематода на приусадебных участках

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis(Woll.) Behrens) входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. В Кемеровской области Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлена карантинная фитосанитарная зона и фитосанитарный режим на границах приусадебных участков граждан в Беловском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Новокузнецком, Промышленновском, Прокопьевском, Тисульском, Юргинском районах.

Золотистая картофельная нематода относится к круглым червям, видимым только в микроскоп, которые паразитирует на корнях картофеля, томатов, баклажанов, вызывая наиболее вредоносное заболевание этих культур — глободероз. Зараженные золотистой нематодой всходы картофеля отстают в росте, а стебли растений слабеют. Поскольку инфицированный картофель начинает испытывать недостаток питания, его корневая система размочаливается и формирует множество дополнительных отпрысков. Пораженные растения, как правило, не выбрасывают цвет, а количество вызревших клубней обычно не превышает 2-3 штук. Они мельчают и редко достигают более трех сантиметров в диаметре.

Распространяется золотистая нематода при помощи цист, которые обладают способностью прилипать к картофелю и к различным предметам. Также цисты могут переноситься на значительные расстояния вместе с зараженным грунтом, с клубнями, орудиями труда и тарой. Разносятся они также птицами, ветром и дождевыми потоками.

К агротехническим способам борьбы с золотистой нематодой относится:

- строгое соблюдение правил севооборота;

- уничтожение сорняков (в особенности семейства пасленовых);

- уборка растительных остатков;

- тщательная дезинфекция уборочного оборудования, инвентаря и тары;

- выбор устойчивых к вредителю сортов картофеля.

Владельцам зараженных приусадебных участков урожай картофеля использовать только на личные нужды в пределах усадьбы. Всем ведомствам, предприятиям, учреждениям и частным лицам закупать картофель у населения из населенных пунктов, имеющих очаги заражения картофельной нематодой, можно только на продовольственные цели и техническую переработку в пределах области. Согласно Закона «О карантине растений» на зараженные участки накладывается карантин и запрещается вывоз картофеля за пределы области без письменного разрешения Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. Адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, 2 Б, тел. 36-15-80

Общество
kuzbassnews.ru
22/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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