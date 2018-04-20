«Золотое руно»: новые участники муниципальной программы

В хозяйстве Пинаевых прибавление: они приняли участие в муниципальной программе «Золотое руно» и получили социальную поддержку в виде двух овечек.
С 2017 года в Калтанском городском округе действует целевая программа, целью которой является разведение подсобного хозяйства. Участие в акции может принять любая многодетная семья с несовершеннолетними детьми. Обязательными условиями программы являются наличие хозяйственных построек - мест, где будут находиться барашки и овечки, кормовая база и, конечно, должный уход за животными.
Семья Анны Зверевой занимается разведением животных третий год. Началось все с нескольких маленьких овечек. Теперь в их хозяйстве три бычка, пять телочек и целое стадо овец. Двух животных дарители передали в другую семью в Малышевом Логу для разведения.
- В такой акции мы принимаем участие впервые, - рассказывает домохозяйка. - Нам предложили, мы посовещались и решили: почему бы и не помочь? Надеемся, что овечки приживутся, уход за ними необходим так же, как за ребенком.
Овечек доставили во двор семьи Пинаевых.
По условиям акции первый приплод участники должны передать в другую семью для разведения. А пока сотрудники Центра социальной помощи семье и детям будут наблюдать за тем, как содержатся животные.
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