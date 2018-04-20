Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Золотое руно»: новые участники муниципальной программы

В хозяйстве Пинаевых прибавление: они приняли участие в муниципальной программе «Золотое руно» и получили социальную поддержку в виде двух овечек.

С 2017 года в Калтанском городском округе действует целевая программа, целью которой является разведение подсобного хозяйства. Участие в акции может принять любая многодетная семья с несовершеннолетними детьми. Обязательными условиями программы являются наличие хозяйственных построек - мест, где будут находиться барашки и овечки, кормовая база и, конечно, должный уход за животными.

Семья Анны Зверевой занимается разведением животных третий год. Началось все с нескольких маленьких овечек. Теперь в их хозяйстве три бычка, пять телочек и целое стадо овец. Двух животных дарители передали в другую семью в Малышевом Логу для разведения.

- В такой акции мы принимаем участие впервые, - рассказывает домохозяйка. - Нам предложили, мы посовещались и решили: почему бы и не помочь? Надеемся, что овечки приживутся, уход за ними необходим так же, как за ребенком.

Овечек доставили во двор семьи Пинаевых.

По условиям акции первый приплод участники должны передать в другую семью для разведения. А пока сотрудники Центра социальной помощи семье и детям будут наблюдать за тем, как содержатся животные.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
20/04/2018
Общество
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове суд приостановил работу канатных дорог на Люскусе
Рудничный районный суд Кемерова признал ООО «Люскус Тур» виновным в создании угрозы жизни и...
На выборы губернатора Кузбасса «ЕР» выдвинула две кандидатуры
Как сообщается на сайте реготделения «ЕР», в результате были выдвинуты две кандидатуры: врио...
Глава Ленинск-Кузнецкого района ушел в отставку
В четверг, 19 апреля, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района принял отставку главы...
На выходных в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
По прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни (20 – 22 апреля) на место...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus