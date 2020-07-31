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ЗСМК подтвердил право проводить испытания рельсов по европейским и американскому стандартам

Отдел технического контроля и Испытательный центр ЕВРАЗ ЗСМК подтвердили действующие аттестаты Ассоциации аналитических центров «Аналитика».Документы действительны до 2023 года.

Эксперт органа по аккредитации оценил состояние средств измерения, испытательного оборудования, компетентность специалистов и их риск-ориентированное мышление, а также соответствие документов систем менеджмента качества требованиям нового международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. По результатам аудита отделу технического контроля и испытательному центру комбината были выданы новые аттестаты.

Отдел технического контроля комбината – единственный в России аккредитован как лаборатория. Специалисты имеют право проводить  геометрические замеры рельсов, проверять их на наличие внутренних и поверхностных дефектов, отбирать пробы, контролировать содержание водорода в жидкой стали.

 

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Экономика
Новокузнецк

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