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Звуковой ассистент помогает ознакомиться с информацией на сайте Пенсионного фонда

Граждане со слабым зрением могут прослушать текстовые материалы о пенсиях и социальных выплатах на сайте Пенсионного фонда России. Для этого работает сервис звукового ассистента, который интегрирован в версию сайта для слабовидящих. Она отличается большей контрастностью и позволяет задавать удобные параметры отображения текста, фона страниц и размера шрифта.

Голосовой помощник озвучивает не только короткую информацию наподобие меню страниц или названий разделов сайта, но и длинные материалы, включая новости и тематические статьи. Это делает восприятие информации более простым и комфортным для тех, кому сложно читать объемные тексты с экрана.

Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо открыть версию сайта для слабовидящих в верхней части страницы, выделить необходимый фрагмент и нажать кнопку «Воспроизвести». Озвучивание можно приостановить в любой момент, а также проиграть текстовый фрагмент заново.

Для воспроизведения материалов на сайте Пенсионного фонда используются прогрессивные технологии обработки и озвучки данных, которые уменьшают неестественные интонации и произношение слов, резкие переходы между словами и предложениями, что иногда встречается в работе голосовых помощников.

 

 

Фото из открытых источников

 

Получайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

 

Общество
kuzbassnews.ru
13/11/2022
Общество
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