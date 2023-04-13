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13 апреля в рамках II Международного фестиваля Юрия Гагарина в Кемерове пройдут тематические мероприятия

В 14.00 в школе № 54 (ул. Федоровского,6) - Открытая конференция «Молодёжь. Техника. Космос»; 

В 15.00 в ДК им. 50-летия Октября (ул. 40 лет Октября, 18) - мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, изготовление космических элементов «Все выше и выше»;

В 16.30 в Детской художественной школе (пр. Ленина, 137/2) – урок «Космос в изобразительном искусстве».

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
13/04/2023
Культура
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