13 апреля в рамках II Международного фестиваля Юрия Гагарина в Кемерове пройдут тематические мероприятия

В 14.00 в школе № 54 (ул. Федоровского,6) - Открытая конференция «Молодёжь. Техника. Космос»;



В 15.00 в ДК им. 50-летия Октября (ул. 40 лет Октября, 18) - мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, изготовление космических элементов «Все выше и выше»;



В 16.30 в Детской художественной школе (пр. Ленина, 137/2) – урок «Космос в изобразительном искусстве».

Фото: пресс-служба администрации Кемерово