1353 водителя общественного транспорта в Кузбассе досрочно вышли на пенсию

29 октября в России отмечают День автомобилиста. Отделение СФР по Кемеровской области - Кузбассу поздравляет всех, кто профессионально связан с этой отраслью, и напоминает, что водители общественного транспорта, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, при наличии требуемого стажа, имеют право выйти на пенсию досрочно. В Кузбассе такую пенсию получают 1353 водителя.

Правом на досрочное назначение страховой пенсии могут воспользоваться водители автобусов, троллейбусов, трамваев, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, при выполнении нескольких условий.

Для досрочного выхода на пенсию в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам нужно иметь страховой стаж 25 и 20 лет соответственно. Из этого стажа у мужчин должно быть отработано на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее 20 лет, а у женщин — 15 лет.

Регулярный городской пассажирский маршрут — это заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах.

Отметим, что досрочная пенсия не назначается водителям, работающим на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, выполняющим заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, и водителям ведомственного транспорта, осуществляющим перевозку работников предприятия.

Фото: ОСФР