18-летняя жительница Кузбасса совершила кражу телефона, подарив его своему другу на Новый год

За совершение кражи с причинением значительного ущерба ей назначено наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. При этом назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Как следует из материалов уголовного дела, 18-летняя жительница Мариинска в начале декабря прошлого года в ночное время со знакомыми пришла в местный ночной клуб. Собравшись домой под утро, увидела мобильный телефон на соседнем столе, за которым ранее она видела свою знакомую из другой компании. В зале девушка была одна, и у неё возник умысел похитить телефон, чтобы позже подарить его своему другу. Тайно забрав телефон с собой, она со своими знакомыми ушла из клуба. По пути домой девушка вынула сим-карту из телефона и выбросила её.

Примерно в это же время хозяйка телефона «Xiaomi Redmi Note 10 Pro» обнаружила его пропажу. Догадавшись, что телефон был похищен, она заявила о краже в полицию.

Преступница же через несколько дней «перепрошила» телефон, сбросив его до заводских настроек, после чего стала хранить у себя дома. Когда в конце декабря на Новый год дарила похищенный телефон своему другу, сказала ему, что приобрела телефон «с рук», поэтому упаковка и зарядное устройство отсутствуют.

А накануне Международного женского дня к обладателю похищенного смартфона с постановлением суда о производстве обыска пришли сотрудники полиции. В ходе обыска всем присутствующим в доме, среди которых находилась и похитившая телефон девушка, было предложено выложить на стол мобильные телефоны, одним из которых оказался и похищенный смартфон. Владелец смартфона сообщил, что это подарок его подруги. Следующий вопрос уже был к присутствующей тут же девушке, которой ничего не оставалось делать, как сознаться в содеянном.

В судебном заседании подсудимая вину в совершённой краже признала полностью, и настаивала на рассмотрении её уголовного дела без проведения судебного разбирательства.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полное возмещение причинённого имущественного ущерба, суд назначил подсудимой наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

При этом суд посчитал, что исправление и перевоспитание осуждённой возможно без реального отбывания наказания, и постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд