20-летняя жительница Красноярска совершила в Кузбассе кражу портативной колонки у своего земляка

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, кражу портативной колонки «JBL Boombox 2» жительница Красноярска совершила в Мариинске у своего земляка, который ей доверял и приютил во время стечения тяжёлых жизненных обстоятельств. На вырученные от продажи колонки деньги девушка вернулась домой в Красноярск.

События, которые повлекли для 20-летней жительницы Красноярска судимость и наказание в виде условного срока лишения свободы, произошли в конце января прошлого года. В Красноярске девушка поругалась с бывшим сожителем, и ей негде было жить. Она позвонила своему знакомому, который сказал, что в настоящее время живёт в Мариинске, и он готов ей помочь устроиться на работу. Купив на оставшиеся деньги билет, девушка приехала на поезде в Мариинск. Наутро её знакомый ушёл на работу, оставив ключи от квартиры. А девушка, проснувшись, поняла, что в Мариинске ей делать нечего и решила вернуться домой, но денег у неё не было. Среди вещей своего земляка она увидела портативную колонку «JBL Boombox 2», которую решила продать в комиссионный магазин, а на вырученные деньги вернуться в Красноярск. Забрав колонку, она закрыла дверь квартиры, положив ключ в почтовый ящик. После этого она реализовала свой план, выручив от продажи колонки 5 тысяч рублей, и уехала домой.

А поздно вечером с работы вернулся её знакомый, который обнаружил пропажу колонки. На неоднократные звонки девушка поначалу отвечала, что колонка у неё, а сама она находится у знакомых в Мариинске. Но позже перестала отвечать на звонки и внесла земляка в «чёрный список» своего телефона, а также всех социальных сетей. После этого молодой человек обратился в полицию с заявлением о краже.

Позже похитительница колонки была найдена сотрудниками полиции в Красноярске и доставлена в Мариинск, где написала явку с повинной.

В конце декабря 2022 года уголовное дело для рассмотрения поступило в Мариинский городской суд. Но подсудимая дважды игнорировала вызовы суда, в связи с чем была объявлена судом в розыск. В марте 2023 года подсудимая была задержана и заключена под стражу, а в апреле состоялся суд.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Принимая во внимание, что тяжких последствий по делу не наступило, а также учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, постановив считать назначенное наказание условным с таким же испытательным сроком. Из-под стражи девушка была освобождена в зале суда.

При этом суд обязал её возместить потерпевшему стоимость портативной колонки в размере около 20 тысяч рублей, а также возместить федеральному бюджету процессуальные издержки за участие адвоката в размере около восьми тысяч рублей.

Фото из открытых источников