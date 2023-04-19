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21 апреля в России отмечается день местного самоуправления

В преддверии праздника заместитель прокурора Центрального района Новокузнецка Никита Чебанов совместно  с руководителем Администрации Центрального района провел выездной прием граждан по личным вопросам в рамках открытого муниципалитета.

Торговый центр «Сити Молл» стал площадкой для общения жителей и сотрудников прокуратуры, администрации, на вопросы отвечали приглашенные представители разных служб-   коммунального хозяйства, ГЖИ, комитета ЖКХ.

Заместитель прокурора района отметил, что выездные приемы важны, пользуются большим спросом среди жителей, в связи с тем, что человек   сразу в одном месте получает консультацию по разным вопросам.  Подобный формат общения,  позволяет оперативно помочь как можно большему количеству жителей, что делает работу более эффективной.

Прием длился более 2 часов, заместитель прокурора Центрального района Новокузнецка принял порядка шести человек по разным вопросам, разъяснил присутствующим их права, основные гарантии, предоставляемые государством, всем обратившимся даны разъяснения.

 

 

Фото: прокуратура Центрального района Новокузнецка

Общество
kuzbassnews.ru
19/04/2023
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