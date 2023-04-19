21 апреля в России отмечается день местного самоуправления

В преддверии праздника заместитель прокурора Центрального района Новокузнецка Никита Чебанов совместно с руководителем Администрации Центрального района провел выездной прием граждан по личным вопросам в рамках открытого муниципалитета.

Торговый центр «Сити Молл» стал площадкой для общения жителей и сотрудников прокуратуры, администрации, на вопросы отвечали приглашенные представители разных служб- коммунального хозяйства, ГЖИ, комитета ЖКХ.

Заместитель прокурора района отметил, что выездные приемы важны, пользуются большим спросом среди жителей, в связи с тем, что человек сразу в одном месте получает консультацию по разным вопросам. Подобный формат общения, позволяет оперативно помочь как можно большему количеству жителей, что делает работу более эффективной.

Прием длился более 2 часов, заместитель прокурора Центрального района Новокузнецка принял порядка шести человек по разным вопросам, разъяснил присутствующим их права, основные гарантии, предоставляемые государством, всем обратившимся даны разъяснения.

Фото: прокуратура Центрального района Новокузнецка