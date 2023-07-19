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228 жителям региона Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу компенсировало стоимость полиса ОСАГО

В 2023 году более 200 кузбассовцев обратились в региональное Отделение Социального фонда за возмещением 50% стоимости полиса ОСАГО. В общей сложности им было выплачено 857,8 тысяч рублей.

Право на компенсацию имеют люди с инвалидностью, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации (ИПРА), или их законные представители.

Выплата предоставляется автоматически, если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Если сведения в информационных базах отсутствуют, то необходимо обратиться лично либо через представителя в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства или МФЦ с заявлением, полисом ОСАГО и заключением о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства. Компенсация выплачивается человеку, заключившему договор ОСАГО и уплатившему страховую премию.

Обратиться за компенсацией можно в течение всего времени действия полиса, то есть на протяжении года. Если заявление подает законный представитель ребенка-инвалида, нужен документ, подтверждающий его полномочия. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида и (или) его законного представителя. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. Деньги выплачиваются в течение еще 5 рабочих дней с даты принятия решения о возмещении расходов.

 

Фото: ОСФР

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