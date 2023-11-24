24 - 26 ноября по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается ухудшение погодных условий. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Просим автомобилистов быть предельно осторожными на трассах!

По Омской области 24 ноября с 17-00 и ночью 25 ноября ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, снег, ухудшение видимости, гололедные явления, 26 ноября ожидается перепад температурного режима от -3 до +2 градусов, ночью осадки в виде мокрого снега и замерзающего дождя.

По Новосибирской области днем 25 ноября ожидается перепад температурного режима от -до +1◦С, порывы ветра до 16 м/с, ухудшение видимости, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, 26 ноября в дневные часы порывы ветра до 13 м/с, ухудшение видимости, снег, местами мокрый снег, возможны гололедные явления.

По Кемеровской области 25 ноября днем перепады температуры от -2 до +3◦С, порывы ветра до 16 м/с, снег, местами метели, гололедные явления, день 26 ноября порывы ветра до 14 м/с, снег, мокрый снег, местами метели, возможны гололедные явления.

По Томской области 25 ноября ожидается днем перепад температуры от -4 до +1◦С, порывы ветра до 14 м/с, снег, 26 ноября понижение температуры до -14◦С, порывы ветра до 14 м/с, ночью и днем снег, гололедные явления.

Прогноз погоды - ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".

Фото: Пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"

