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27 августа в Новокузнецке пройдут благотворительные «Помогай-игры» для помощи поисковикам-добровольцам

Центр социальных программ РУСАЛа приглашает новокузнечан на девятые «Помогай-игры», которые пройдут 27 августа в Парке Гагарина. В этом году ежегодные командные благотворительные соревнования будут посвящены поисково-спасательному движению «Лиза Алерт».

В программе игр будут командные соревнования, состоящие из нескольких блоков: спортивный, интеллектуальный и блок, направленный на сплочение команды. Помимо этого, горожан ждёт поисковый квест на территории парка — за минимальное количество времени командам-участникам предстоит найти артефакты по заранее заданным координатам. Также все желающие могут стать участниками активностей на «Нескучай-площадках» от волонтеров-медиков, МЧС и добровольцев движения «Лиза Алерт».

К участию приглашаются волонтёрские команды, семейные команды, команды друзей и коллег. Принять участие в играх могут все желающие, выбрав понравившийся формат участия:

- До 25 августа собрать команду до пяти человек,  заполнить заявку на участие по ссылке: https://forms.gle/SzHgXcoNwxDyGjA76 (участие в командном многоборье предполагает благотворительный взнос — не менее 500 рублей с человека, дети до 14 лет — бесплатно);

- Стать партнером игр, организовав одну из «Нескучай-площадок», или предоставить или предоставить призы участникам;

- Прийти с семьёй и друзьями 27 августа в Парк Приключений (ул. Спартака, 5/1) и принять участие в активностях на площадке;

- Принести с собой и подарить необходимое для поисков оборудование и расходные материалы.

Все пожертвования, собранные за время проведения события, а также средства, полученные в качестве благотворительных взносов за участие, будут направлены в пользу Автономной некоммерческой организации «Центр помощи пропавших людей» (добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт») для приобретения навигационного оборудования для проведения поисково-спасательных работ.

 

 

Фото: РУСАЛ

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03/08/2023
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