29-летний житель Курганской области ударил головой сотрудника кузбасской транспортной полиции

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, за применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей 29-летнему курганцу Михаилу Богатырёву приговором суда назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Преступление было совершено в середине декабря прошлого года, когда житель Курганской области Михаил Богатырёв возвращался домой с вахты из Иркутской области в поезде дальнего следования «Тында – Кисловодск». После распития спиртных напитков в вагоне-ресторане поезда у него возник конфликт с проводником вагона, в результате которого проводник вызвала сопровождающий поезд наряд полиции. Прибывшие правоохранители увели нарушителя в купе для составления протокола об административном правонарушении. Во время составления протокола дебошир стал вести себя вызывающе, нецензурно выражаясь и провоцируя представителей власти на конфликт. На неоднократные предложения успокоиться агрессивный пассажир не реагировал, продолжая активно жестикулировать руками и препятствовать составлению протокола. В результате сотруднику полиции пришлось применить к хулигану спецсредства, надев на него наручники.

Но Богатырёв, находясь в наручниках, неожиданно вышел из купе и направился к выходу из вагона. И в момент, когда сотрудник полиции возвращал его в купе, тот ударил представителя власти в грудь головой. После этого к буйному пассажиру вновь была применена физическая сила, в результате чего тот успокоился. На станции Мариинск пассажир был снят с поезда и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершённом преступлении и, согласившись с предъявленным обвинением, настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Дополнительно он пояснил, что в содеянном раскаивается, принёс извинения потерпевшему и возместил ему моральный вред.

Действия подсудимого квалифицированы по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За совершение такого преступления предусмотрены следующие виды наказаний: штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого, который по месту жительства и работы характеризуется положительно и активно занимается общественной жизнью (в частности, является игроком по мини-футболу одного из курганских футбольных клубов). Также суд учёл отсутствие отягчающих и ряд дополнительных смягчающих наказание обстоятельств.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил Михаилу Богатырёву наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.

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