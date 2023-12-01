29 сельхозпредприятий Кемеровской области – Кузбасса аттестованы на право осуществления экспорта подкарантинной продукции в Китайскую Народную Республику

В сентябре – ноябре 2023 года сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на основании заявлений, поданных через публичный интерфейс информационной системы «Цербер», в 29 сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровское области – Кузбасса, проведены мероприятия по аттестации на право осуществления экспорта пшеницы, ячменя, гречихи, овса, гороха, рапса в Китайскую Народную Республику.

В ходе проведения мероприятий по аттестации было установлено, что складские помещения и продукция соответствуют требованиям протоколов о фитосанитарных требованиях к различным видам зерновых культур, экспортируемых из Российской Федерации в КНР. Составлено 78 актов, которые направлены на согласование в Главное таможенное Управление Китайской Народной Республики для принятия решений о включении хозяйствующих субъектов в соответствующий реестр предприятий, допущенных до экспорта зерна.

Управление Россельхознадзора напоминает, что продукция, отправляемая на экспорт должна соответствовать фитосанитарным требованиям страны импортера и не должна содержать вредных организмов, имеющих карантинное значение для КНР. Для этого, сельскохозяйственные предприятия должны ежегодно проводить:

— фитосанитарное обследование посевов зерновых культур в период вегетации;

— фитосанитарное обследование зерноскладов и зернохранилищ;

— обследование мест хранения и переработки (зерноскладов и зернохранилищ) на вредителей зерна рода Трогодерма (Trogoderma) с применением феромонных ловушек;

— профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание мест хранения зерна.

Со всеми требованиями КНР к зерну можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться за консультаций к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону (3842) 36-15-80 г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б и (3902) 22-55-73, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100.